سموحة: الزمالك رفض طلبنا بضم بامبو.. ونشكره على احترامه تعاقدنا مع غزال

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك - ميتشو

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة رفض نادي الزمالك فكرة تعاقد ناديه مع كريم بامبو لاعب الفارس الأبيض.

وقال فرج عامر: "طلبنا التعاقد مع كريم بامبو في صفقة بعيدا عن صفقة تعاقدنا مع علي غزال".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الزمالك رفض فكرة تعاقدنا مع بامبو، والنادي لا يرغب حاليا في الاستغناء عن أي لاعب".

أخبار متعلقة
الشناوي: نهائي الكأس كان صعبا أمام الفريق الذي أقصى الزمالك وبيراميدز مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: الأشعة تثبت إصابة روقة بجزع في أربطة الركبة "حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو خبر في الجول – صفقة انضمام غزال لـ الزمالك في خطر بسبب بامبو

وعن التعاقد مع علي غزال، أشار فرج عامر إلى "نحن في مفاوضات مع علي غزال منذ 6 أيام وفوجئنا بعد ذلك برغبة الزمالك في ضمه".

وأردف "لكن الزمالك تعامل معنا بشكل لائق ومحترم جدا جدا وأحترم تعاقدنا مع علي غزال".

وأكمل حديثه قائلا: "غزال لاعب محترم وأخبرنا بأنه معنا في سموحة ومحترم تعاقده، ولكن إذا تركني النادي سأنضم لـ الزمالك، وفي النهاية لم نتركه وانضم لنا لمدة 3 سنوات".

سموحة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مبابي يزاحم أساطير باريس سان جيرمان في الانتصار الثلاثي على مونبلييه 6 دقيقة | الدوري الفرنسي
طاهر محمد طاهر: كنت أعرف أنني ذهبت إلى ناد ينافس على بطولة كل أسبوع 11 دقيقة | مصر
ثنائية حكيمي تفك شفرة بولونيا.. إنتر جاهز لموقعة شاختار 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس لجنة الأهلي الطبية: وليد سليمان لا يعاني من أي أعراض.. هذا سبب عزله 18 دقيقة | مصر
مدرب حراس الأهلي: الشناوي صنع الفارق في نهائي كأس مصر 20 دقيقة | الدوري المصري
العامري: خلافات مع الخطيب؟ نسمع هذه الأمور ونضحك.. ومن له شيء عند الأهلي سيحصل عليه 25 دقيقة | مصر
لا جواسيس في الدوري الممتاز.. تشيلسي يقلب تأخره أمام ليدز 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد ياسر ريان: نستحق البطولة بعد التعب 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك