سموحة: الزمالك رفض طلبنا بضم بامبو.. ونشكره على احترامه تعاقدنا مع غزال

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة رفض نادي الزمالك فكرة تعاقد ناديه مع كريم بامبو لاعب الفارس الأبيض.

وقال فرج عامر: "طلبنا التعاقد مع كريم بامبو في صفقة بعيدا عن صفقة تعاقدنا مع علي غزال".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الزمالك رفض فكرة تعاقدنا مع بامبو، والنادي لا يرغب حاليا في الاستغناء عن أي لاعب".

وعن التعاقد مع علي غزال، أشار فرج عامر إلى "نحن في مفاوضات مع علي غزال منذ 6 أيام وفوجئنا بعد ذلك برغبة الزمالك في ضمه".

وأردف "لكن الزمالك تعامل معنا بشكل لائق ومحترم جدا جدا وأحترم تعاقدنا مع علي غزال".

وأكمل حديثه قائلا: "غزال لاعب محترم وأخبرنا بأنه معنا في سموحة ومحترم تعاقده، ولكن إذا تركني النادي سأنضم لـ الزمالك، وفي النهاية لم نتركه وانضم لنا لمدة 3 سنوات".