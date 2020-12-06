بسام: أحمد الله أنني استطعت تخليد ذكرى والدتي.. الحظ لم يقف معنا ضد الأهلي

شدد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، أن الحظ لم يحالف فريقه ضد الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال بسام عبر أون تايم سبورتس 2 "كل لاعبي فريقنا كانوا على قدر المسؤولية. الكثيرون ظنوا أن المباراة ستكون سهلة على الأهلي".

وأضاف "أخرجنا المقاصة وبيراميدز والزمالك، ومباراتنا لم تكن سهلة على الأهلي".

وأردف "لم نقصر ضد الأهلي، لكن الحظ لم يقف معنا".

وكشف "صنعت قميصا تكريما لوالدتي رحمها الله في حال تحقيقنا الفوز، أردت تخليد ذكراها وأحمد الله أنني نجحت في ذلك رغم الخسارة".

وأتم "بعد طرد أحمد علاء حاولنا الوصول لركلات الترجيح على أمل أن يكون التوفيق حليفا لنا".

حقق الأهلي لقب كأس مصر للمرة 37 في تاريخه، بعد أن تغلب على طلائع الجيش في نهائي البطولة بفضل ركلات الترجيح.

فوز الأهلي، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، حرم طارق العشري مدرب طلائع الجيش، من تكرار ما فعله في موسمي 2008/2009، و2009/2010، بالفوز بالكأس على حساب الأهلي، مثلما فعل مع حرس الحدود.

وكذلك، لم يحقق العشري ما حققه في 2008/2009، عندما حرم الأهلي من الثلاثية المثالية، والتي حققها الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وهو ما فعله في 2005 و2006.

وبفضل انتصاره الماراثوني، حقق الأهلي الثنائية المحلية للمرة 15 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 2017، آخر تتويج للأهلي بالكأس.