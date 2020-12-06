مروان محسن: اجتهد لكن التوفيق غائب

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:10

كتب : محرر في الجول

مروان محسن - الأهلي - طلائع الجيش

يرى مروان محسن مهاجم الأهلي أن التوفيق غائب عنه رغم اجتهاده.

مروان محسن

النادي : الأهلي

وشارك مروان أساسيا في الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر.

وقال مروان محسن لقناة "أون تايم سبورتس 1": "مبروك لجمهور النادي الأهلي".

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وتابع "يغيب عني التوفيق ولكن الحمد لله على البطولة".

واستدرك "أقول الحمد لله دائما وأجتهد وأقوم بما علي وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني والقادم أفضل".

وواصل "التتويج بالثلاثية شيء يسعدني وأهم شيء سعادة جمهور الأهلي".

ثم تحدث عن المنافسة للمشاركة أساسيا في هجوم الأهلي، وقال: "هذا قرار الجهاز الفني والأهم مصلحة النادي".

الأهلي مروان محسن في الكأس
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