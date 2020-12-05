الشناوي: نهائي الكأس كان صعبا أمام الفريق الذي أقصى الزمالك وبيراميدز

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - موسيماني - الأهلي - طلائع الجيش

أرجع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي صعوبة مباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش بسبب قوة الفريق المنافس.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال الشناوي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك لجماهير الأهلي والإدارة واللاعبين الفوز بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "نهائي الكأس كان صعبا مام الجيش الذي أقصى الزمالك وبيراميدز خاصة أن طارق العشري يقدم مستوى مميز مع الفريق وكنا نعلم أنهم يريدون الوصول لركلات الترجيح".

وأشار "بين الشوطين تحدثنا عن ضرورة اللعب بقتال وتقديم كل ما لدينا في الملعب من أجل تحقيق الفوز".

وتابع "خلال الأسبوع الماضي بالكامل كنا نحضر لهذه المباراة".

وأتم تصريحاته "سنبدأ التفكير في الدوري ثم السوبر الإفريقي وباقي البطولات التي سنشارك بها وأقول للجماهير أنتم رقم 1 بالنسبة لنا".

محمد الشناوي في الكأس كأس مصر طلائع الجيش
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