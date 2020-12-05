مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: الأشعة تثبت إصابة روقة بجزع في أربطة الركبة

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الزمالك، سلامته من وجود أي قطع في الرباط الصليبي.

وقال مصدر بالجهاز الفني لـ الزمالك، لـ FilGoal.com: "الأشعة أثبتت إصابة روقة بجزع في أربطة الركبة".

وأردف "روقة سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وبعد ذلك، كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن نتيجة الأشعة التي خضع لها روقة، وأنه سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي.

وتعرض روقة لإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، في لقاء انتهى بفوز الطلائع 3-1.