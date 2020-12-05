رأسية تاريخية وأخرى دفاعية تنصر يوفنتوس بصعوبة على تورينو

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

وستون مكيني - يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس في قلب الطاولة على ضيفه تورينو لينتصر عليه في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس انتصر بهدفين مقابل هدف على تورينو على ملعب أليانز ستاديوم بفضل رأسيتين متأخرتين.

تورينو تقدم أولا عن طريق نيكولاس نكولو بعد أقل من 10 دقائق من اللقاء بعد تسديدة من كرة من داخل منطقة الجزاء.

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منذ الدقيقة العاشرة وتحول أداء تورينو للجانب الدفاعي، وبدأت محاولات يوفنتوس لتعديل النتيجة وسجل بالفعل خوان كوادرادو ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

هدف التعادل الذي بحث عنه يوفنتوس كثيرا، جاء في الدقيقة 78 عن طريق الأمريكي وستون مكيني.

مكيني استغل عرضية من خوان كوادرادو ليحولها برأسه بقوة في الشباك ويكتب التاريخ ويصبح أول لاعب أمريكي في التاريخ يُسجل بقميص يوفنتوس.

وفي الدقيقة 88 وبنفس الطريقة وجه ليوناردو بونوتشي رأسية قوية في شباك تورينو ليكتب هدف الانتصار لفريقه.

وواصل يوفنتوس سيطرته على تورينو فلم يتلق أي هزيمة من الأخير منذ 2015، بعدها انتصر يوفي 10 مرات وتعادل مرتين في آخر 12 مباراة بينهما.

الانتصار أوصل يوفنتوس للنقطة 20 في المركز الثاني ليواصل مطاردة ميلان (23 نقطة - 9 مباريات).

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة السادسة فقط في المركز الـ 18.

في إيطاليا يوفنتوس تورينو
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