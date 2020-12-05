تشكيل برشلونة – برايثوايت يواصل الظهور أمام قادش

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مواصلة التعويل على المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت بعد أن سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

كما يشارك في خط الدفاع أوسكار مينجيزا على حساب رونالد أراوخو العائد من الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، في مقابل 15 نقطة لـ قادش صاحب المركز السادس من 11 مباراة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط المدافع: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج

الوسط المهاجم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – فيليبي كوتينيو

الهجوم: مارتن برايثوايت

دكة البدلاء: نيتو – إينياكي بينيا – رونالد أراوخو – جونيور فيربو – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – عثمان ديمبيلي – بيدري – فرانسيسكو ترينكاو