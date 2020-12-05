تشكيل برشلونة – برايثوايت يواصل الظهور أمام قادش
السبت، 05 ديسمبر 2020 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل مواصلة التعويل على المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت بعد أن سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات.
كما يشارك في خط الدفاع أوسكار مينجيزا على حساب رونالد أراوخو العائد من الإصابة.
ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، في مقابل 15 نقطة لـ قادش صاحب المركز السادس من 11 مباراة.
🖤 Barça XI
⚽ #CadizBarça pic.twitter.com/9ptCXgsiNo— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2020
تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا
الوسط المدافع: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج
الوسط المهاجم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – فيليبي كوتينيو
الهجوم: مارتن برايثوايت
دكة البدلاء: نيتو – إينياكي بينيا – رونالد أراوخو – جونيور فيربو – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – عثمان ديمبيلي – بيدري – فرانسيسكو ترينكاو