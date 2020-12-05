تشكيل برشلونة – برايثوايت يواصل الظهور أمام قادش

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - ميسي - برشلونة - أوساسونا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش في ملعب رامون دي كارانزا بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مواصلة التعويل على المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت بعد أن سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

كما يشارك في خط الدفاع أوسكار مينجيزا على حساب رونالد أراوخو العائد من الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، في مقابل 15 نقطة لـ قادش صاحب المركز السادس من 11 مباراة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط المدافع: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج

الوسط المهاجم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – فيليبي كوتينيو

الهجوم: مارتن برايثوايت

دكة البدلاء: نيتو – إينياكي بينيا – رونالد أراوخو – جونيور فيربو – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – عثمان ديمبيلي – بيدري – فرانسيسكو ترينكاو

برشلونة في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أتليتكو يواصل بث الرعب في نفوس المنافسين قبل أسبوع من دربي مدريد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
رأسية تاريخية وأخرى دفاعية تنصر يوفنتوس بصعوبة على تورينو 40 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – صفقة انضمام غزال لـ الزمالك في خطر بسبب بامبو 43 دقيقة | ميركاتو
تشكيل برشلونة – برايثوايت يواصل الظهور أمام قادش 50 دقيقة | الدوري الإسباني
وليد سليمان في رسالة لجماهير الأهلي: أنا بخير.. لا داعي للقلق 59 دقيقة | مصر
ملامح إشبيلية وريال مدريد.. زيدان يعود لفترة ما بعد الكورونا ساعة | أوروبا
زيدان: أنا سعيد من أجل الفتية.. الأيام الأخيرة لم تكن سهلة ساعة | الدوري الإسباني
فينيسيوس يعترض: يجب احتساب الهدف لي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك