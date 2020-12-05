انتهت نهائي الكأس - الأهلي (1)-(1) الجيش.. الأحمر البطل للمرة رقم 37 بركلات الترجيح

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

أفشة - خالد سطوحي - الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل نهائي كأس مصر – طلائع الجيش بـ هجوم ناري ضد الأهلي تشكيل نهائي كأس مصر - بانون وطاهر أساسيان مع الأهلي أمام طلائع الجيش كاف يعلن عن بدء مشروع لاحتراف الحكام.. وظهور مصري منافس الأهلي - نهضة بركان يفتتح الدوري المغربي بالفوز على الزمامرة

إسلام محارب ومصطفى جمال يسجلون للجيش ويهدر كل من ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد

علي معلول وعمرو السولية وبدر بانون يسجلون للأهلي ويهدر أيمن أشرف وأفشة

إلى ركلات الترجيح

ق 108: نزول صلاح محسن وناصر ماهر بدلا من مروان محسن وحمدي فتحي

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 والذهاب للوقت الإضافي

ق 96: طرد أحمد علاء مدافع الجيش

ق 92: جووول ناصر منسي والتعادل

ق 79: الطلائع يطالب بركلة جزاء

ق 73: انفراد ضائع من مروان

ق 72: إنذار لكهربا بداعي التمثيل

ق 65: جووول كهربا والأول

ق 60: نزول كهربا بدلا من طاهر

ق 59: التحام قوي بين طاهر وأحمد علاء وسقوط طاهر على الأرض

ق 50: إنذار لأيمن أشرف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: اختراق من معلول بعد تمريرة مع الشحات وتسديدة أعلى العارضة

ق 34: عرضية من معلول يقابلها مروان بتسديدة ينقذها محمد بسام

ق 29: رأسية خطيرة من مرعي تمر جوار المرمى

ق 15: فرصة خطيرة للغاية من أفشة

ق 13: أفشة يهدد المرمى

ق 8: هدف ملغي لطلائع الجيش عن طريق خالد سطوحي بعد تسلل على زولا

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش نهائي كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
سموحة: الزمالك رفض طلبنا بضم بامبو.. ونشكره على احترامه تعاقدنا مع غزال دقيقة | ميركاتو
"من أجل الجدة لاورا".. قادش يحقق انتصارا تاريخيا على برشلونة 2 دقيقة | الدوري الإسباني
بسام: أحمد الله أنني استطعت تخليد ذكرى والدتي.. الحظ لم يقف معنا ضد الأهلي 3 دقيقة | مصر
مروان محسن: اجتهد لكن التوفيق غائب 6 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: لاعبو الأهلي كتبوا التاريخ بأسمائهم مثل جيل أبو تريكة الذهبي 11 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: نهائي الكأس كان صعبا أمام الفريق الذي أقصى الزمالك وبيراميدز 20 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: الأشعة تثبت إصابة روقة بجزع في أربطة الركبة 23 دقيقة | مصر
كما انفرد في الجول.. فرج عامر يعلنها: علي غزال في سموحة لمدة 3 سنوات 43 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك