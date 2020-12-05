تشكيل نهائي كأس مصر – طلائع الجيش بـ هجوم ناري ضد الأهلي

دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بـ خط هجوم ناري ضد الأهلي في نهائي كأس مصر.

بينما يقود أحمد عبد الرحمن "زولا" خالد سطوحي، أحمد علاء، وعلي الفيل، دفاعات العشري، يتكفل أحمد سمير وعمرو جمال وعمرو مرعي بمهاجمة فريق بيتسو موسيماني.

ويملك العشري دكة لديها حلول، بوجود إسلام محارب وحسين السيد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد عبد الرحمن "زولا" – أحمد علاء - علي الفيل - خالد سطوحي

الوسط: مهند لاشين – فرانك انجونجا – أحمد سمير - محمد ناصف

الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال

البدلاء: محمد شعبان – عمرو السيسي – ناصر منسي – توني جوميز – إسلام محارب – مصطفى جمال – حسين السيد – أحمد هاني – مصطفى الزناري