تشكيل نهائي كأس مصر - بانون وطاهر أساسيان مع الأهلي أمام طلائع الجيش

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 18:56

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي طاهر محمد طاهر وبدر بانون في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بملعب برج العرب.

ويظهر بدر بانون المدافع المغربي لأول مرة مع الأهلي بعد انتقاله للفريق الأحمر قادما من الرجاء البيضاوي.

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كما يشارك طاهر محمد طاهر لأول مرة أساسيا مع الأهلي بعدما لعب بديلا في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات - مروان محسن – طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من البدلاء: علي لطفي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا" – صلاح محسن – ناصر ماهر – محمود وحيد – أكرم توفيق - جيرالدو

الأهلي كأس مصر طلائع الجيش
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