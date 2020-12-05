منافس الأهلي - نهضة بركان يفتتح الدوري المغربي بالفوز على الزمامرة

افتتح نهضة بركان مبارياته في الدوري المغربي لموسم 2020/2021 بالفوز على نهضة الزمامرة بثنائية دون رد.

وسجل ثنائية فوز نهضة بركان على الزمامرة كل من المخضرم محسن ياجور وحمدي لعشير.

ليصبح نهضة بركان في صدارة الدوري المغربي في انتظار باقي مباريات الجولة الأولى.

ويستعد نهضة بركان بطل الكونفدرالية لخوض لقاء السوبر الإفريقي يوم 18 ديسمبر الجاري ضد الأهلي بطل دوري الأبطال في مصر.

وكان نهضة بركان فاز على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية بهدف دون رد في المغرب.