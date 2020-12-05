صالح جمعة: سيظل ارتدائي لقميص الأهلي وساما على صدري.. وأعتذر للجماهير

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

وجه صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وكتب صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سيظل ارتدائي لقميص الأهلي تاجا على رأسي ووساما على صدري".

وأضاف "يكفي الجماهير العظيمة وما وجدته منها من دعم وحب وأنتم أعظم شيء في الكون".

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وأكمل "أعتذر لكم إذا قصرت يوما".

وأتم تصريحاته "شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي، دعواتكم".

ورحل صالح جمعة عن الأهلي بعد فسخ تعاقده بالتراضي، ليوقع مع نادي سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

الأهلي صالح جمعة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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