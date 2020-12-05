الزمالك: ليس صحيحا إصابة روقة بقطع في الرباط الصليبي

نفى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك إصابة محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وقال رئيس الجهاز الطبي في الزمالك: "روقة حالته مطمئنة وسيخضع لأشعة جديدة للكشف عن إصابته".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "كل الأخبار المنتشرة بخصوص إصابة روقة بقطع كلي أو جزئي في الرباط الصليبي ليست صحيحة على الإطلاق".

وتابع "الأشعة الجديدة سوف تكشف الإصابة وموعد عودته للتدريبات".

وعن حالة محمد عبد الشافي، قال محمد أسامة: " محمد عبد الشافي يواصل برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي ولن يشارك في التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر في الترقوة".

وأكمل حديثه قائلا: "الثلاث يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" سيخضع لمسحة كورونا جديدة يوم الأحد، وسيتم تأجيل مسحة عمر السعيد للأسبوع المقبل".

وتعرض روقة لإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، في لقاء انتهى بفوز الطلائع 3-1.