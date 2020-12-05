انتهت في إسبانيا - إشبيلية (0) (1) ريال مدريد.. فوز ثمين

يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.86 ضربة خلفية جديدة من أوكامبوس هذه المرة وكورتوا يتصدى

ق.80 دخول أسامة إدريسي بدلا من دييجو كارلوس

ق.80 اختراق رائع من سوسو وتسديدة تمر بجوار القائم بقليل

ق.76 جوديلي ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر مباشرةً بجوار القائم

ق.66 دخول أسينسيو بدلا من رودريجو

ق.64 دخول يوسف النصيري وسوسو ونيمانيا جوديلي بدلا من جوان خوردان وإيفان راكيتيتش ودي يونج

ق.56 جوووووووووووول فينيسيوس يسجل بعد عرضية ميندي على إثر خطأ قاتل من ياسين بونو

ق.52 ضربة خلفية مزدوجة رائعة من لوك دي يونج، لكن كورتوا يتصدى دون مشاكل

بداية الشوط الثاني

دخول أوليفر توريس بدلا من منير الحدادي

نهاية الشوط الأول

ق.38 إنقاذ خيالي من ياسين بونو أمام تسديدة بنزيمة بعد تمريرة لوكاس وتفويت فينيسيوس للكرة

ق.21 تسديدة ماكرة من توني كروس تمر بجوار قائم إشبيلية بقليل

ق.5 ريال مدريد يهدر هدفا مؤكدا جديدا بعد إنقاذ إعجازي من دييجو كارلوس أمام رأسية بنزيمة

ق.1 فينيسيوس يهدر الهدف الأول بشكل غريب بعد عرضية رودريجو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل