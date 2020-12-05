انتهت في إسبانيا - إشبيلية (0) (1) ريال مدريد.. فوز ثمين

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 17:04

كتب : Filgoal Team

لوكا مودريتش - إيفان راكيتيتش - ريال مدريد - إشبيلية

يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

.................

نهاية المباراة

ق.86 ضربة خلفية جديدة من أوكامبوس هذه المرة وكورتوا يتصدى

ق.80 دخول أسامة إدريسي بدلا من دييجو كارلوس

ق.80 اختراق رائع من سوسو وتسديدة تمر بجوار القائم بقليل

ق.76 جوديلي ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر مباشرةً بجوار القائم

ق.66 دخول أسينسيو بدلا من رودريجو

ق.64 دخول يوسف النصيري وسوسو ونيمانيا جوديلي بدلا من جوان خوردان وإيفان راكيتيتش ودي يونج

ق.56 جوووووووووووول فينيسيوس يسجل بعد عرضية ميندي على إثر خطأ قاتل من ياسين بونو

ق.52 ضربة خلفية مزدوجة رائعة من لوك دي يونج، لكن كورتوا يتصدى دون مشاكل

بداية الشوط الثاني

دخول أوليفر توريس بدلا من منير الحدادي

نهاية الشوط الأول

ق.38 إنقاذ خيالي من ياسين بونو أمام تسديدة بنزيمة بعد تمريرة لوكاس وتفويت فينيسيوس للكرة

ق.21 تسديدة ماكرة من توني كروس تمر بجوار قائم إشبيلية بقليل

ق.5 ريال مدريد يهدر هدفا مؤكدا جديدا بعد إنقاذ إعجازي من دييجو كارلوس أمام رأسية بنزيمة

ق.1 فينيسيوس يهدر الهدف الأول بشكل غريب بعد عرضية رودريجو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينيسيوس يعترض: يجب احتساب الهدف لي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
سونيديب النيجري يتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بونو يعطي قبلة الحياة لـ ريال مدريد وينصره على إشبيلية 46 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الجيش.. هدف ملغي للطلائع 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس مصر – طلائع الجيش بـ هجوم ناري ضد الأهلي ساعة | مصر
تشكيل نهائي كأس مصر - بانون وطاهر أساسيان مع الأهلي أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الفوز الثاني على التوالي.. سيتي يهزم فولام بثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - نهضة بركان يفتتح الدوري المغربي بالفوز على الزمامرة ساعة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك