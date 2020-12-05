مران الزمالك - مشاركة أحداد.. وقاسم للاعبين: لا تقلقوا بشأن المستحقات

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 17:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

اجتمع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك ونجم الفريق السابق بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق مران السبت في مقر النادي.

وتحدث قاسم، وكذلك أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء في النادي، مع اللاعبين مطالبا إياهم بعدم القلق بشأن المستحقات المالية، مشيرا إلى أنها ستدفع في أوقاتها المحددة دون تأخير.

وأثنى قاسم ومصطفى للاعبين على ما قدموه في الفترة الماضية، وشددا على أهمية مواصلة العمل في الموسم المقبل لتحقيق نتائج طيبة ووعدا اللاعبين بالدعم والمساندة المستمرة.

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وانتظم المغربي حميد أحداد في المران بعد عودته للفريق فور انتهاء إعارته للرجاء المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ثم يستضيف بيراميدز في الجولة الثانية.

واحتل الزمالك وصافة الدوري ودوري أبطال إفريقيا في الموسم المنصرم وودع كأس مصر من الدور نصف النهائي، لكنه توج بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي.

الزمالك
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