دي ناتالي: رونالدو بعمر الـ 40 سيسجل العديد من الأهداف

يثق أنطونيو دي ناتالي لاعب إيطاليا وأودينيزي السابق أن كريستيانو رونالدو سيواصل تسجيل الأهداف حتى عمر الـ40.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

دي ناتالي سجل 162 هدفا في 209 مباراة عندما تخطي سن الـ 30 بقميص أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وقال دي ناتالي لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي ورونالدو سجلا أهدافا أكثر من أي لاعب آخر".

وتابع "في إيطاليا، رونالدو يؤكد ما فعله في الدوري الإنجليزي ومع ريال مدريد، وفي أي مكان تواجد به".

وأضاف "يضمن لك من 30 إلى 35 هدفا في الموسم، ويتدرب بقوة ويتحسن ويصنع الفارق".

وشدد "حتى وهو بعمر الـ 40 سيسجل العديد من الأهداف".

وتطرق أيضا للحديث عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان صاحب الـ 39 عاما.

وأردف "هو بطل كبير ومهم للغاية لـ ميلان، ويؤكد أن العمر لا يهم، الأمر يتعلق بالجانب البدني والذهني".

وأتم "عندما كنت بعمر الـ 38 شعرت بأنني بعمر الـ 28، العامل الذهني يصنع الفارق".

زلاتان يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف بفارق هدفين عن رونالدو.