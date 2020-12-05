تشكيل ريال مدريد - عودة كاسيميرو وفينيسوس في مواجهة إشبيلية

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 16:23

كتب : FilGoal

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أعلن زين الدين زيدان تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وأجرى زيدان تغييرين في تشكيل الملكي لمواجهة الفريق الأندلسي عن المباراة الأخيرة أمام شاختار دونتسك.

إذ يبدأ كاسيميرو بدلا من مارتن أوديجارد في خط الوسط، بينما يتواجد فينيسيوس جونيور في الهجوم عوضا عن ماركو أسينسيو.

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وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز

الوسط: توني كروس – لوكاس مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: رودريجيو جوس – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصارات إذ لم يفز سوى في مباراة واحد ضمن آخر 5 مباريات في جميع المسابقات.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 10 مباريات بينما يأتي خلفه إشبيلية خامسا بفارق نقطة واحدة.

تشكيل ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية
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