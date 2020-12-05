الاتحاد يضم مهاجما جامايكيا

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 16:10

كتب : FilGoal

روماريو ويليامز

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع اللاعب الجامايكي روماريو ويليامز بعقد يمتد إلى 2022.

وانضم المهاجم البالغ عمره 26 عاما إلى زعيم الثغر في صفقة انتقال حر.

ورحل روماريو عن نادي ميامي الأمريكي الذي انضم له في يناير الماضي.

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وستكون التجربة هي الأولى للاعب خارج أمريكا التي قضى فيها مسيرته.

وشارك روماريو في 13 مباراة مع منتخب جامايكا وسجل هدفين، وآخر مشاركة دولية له كانت في سبتمبر 2018.

وروماريو هو اللاعب العاشر الذي ينضم لسيد البلد استعدادا للموسم الجديد بعد كل من فوزي الحناوي وحسام عاشور ومحمد صبحي وداميان لوي ومحمد عطوة وعبد السميع إبراهيم ورزاق سيسيه وكريم يحيى وعمار حمدي.

وتخلي الاتحاد عن خدمات نور السيد وويلسون أكاكبو وأسامة عزب وإسلام جمال ومحمود الزنفلي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز قبل أن يستضيف جاره السكندري سموحة.

ثم يواجه الأهلي حامل اللقب في القاهرة قبل أن يستضيف إنبي.

الاتحاد
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