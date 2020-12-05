خبر في الجول – الزمالك يتلقى عرضا لاستعارة عمر السعيد

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 16:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر السعيد - الزمالك - طنطا

تلقى نادي الزمالك عرضا من نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لضم عمر السعيد مهاجم الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تلقى عرضا من البنك الأهلي لاستعارة عمر السعيد لمدة موسم واحد.

لجنة الكرة بنادي الزمالك ستعقد جلسة مع عمر السعيد اليوم السبت، وذلك لتحديد مصيره بشكل نهائي في الموسم الجديد.

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يذكر أن باب القيد للدوري المصري سيغلق مساء غد الأحد.

عمر السعيد انضم لنادي الزمالك قبل الموسم قبل الماضي، قادما من الإنتاج الحربي.

صاحب الـ30 عاما شارك في 18 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفين.

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