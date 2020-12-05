تلبية لطلب ربيع ياسين.. اتحاد الكرة يوافق على سفر الشباب مبكرا إلى تونس

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 15:29

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

وافق اتحاد الكرة على سفر بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021، قبل الموعد المحدد ب 5 أيام.

وتتوجه بعثة شباب الفراعنة إلى تونس يوم 8 ديسمبر الجاري بدلا من 13 موعد وصول باقي البعثات بطلب من ربيع ياسين المدير الفني لشباب الفراعنة.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة" في تمام الساعة 2 ظهرا بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

أخبار متعلقة
ثنائي رديف أودينيزي يشاركان في مران منتخب مصر للشباب الاتحاد لا يخسر مع حجازي ويفرض التعادل على الشباب في البطولة العربية حارس ليفربول الشاب: هذا ما فعله كلوب وأليسون وأدريان معي فليك: سعيد بما قدمه شباب بايرن أمام أتليتكو مدريد

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة".

وستقام كل مباريات منتخب مصر في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر للشباب ربيع ياسين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الأهلي يوضح لـ في الجول: سبب عزل وليد سليمان في مستشفى 7 دقيقة | مصر
سموحة لـ في الجول: علي غزال أبلغنا برغبته في الانتقال لـ الزمالك 32 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إسبانيا - إشبيلية (0) (0) ريال مدريد.. تسديدة كروس تمر جانبية 37 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) فولام.. جووول دي بروين والثاني 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - مشاركة أحداد.. وقاسم للاعبين: لا تقلقوا بشأن المستحقات 39 دقيقة | مصر
دي ناتالي: رونالدو بعمر الـ 40 سيسجل العديد من الأهداف 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
تعادل تاريخي أول.. بيرنلي يعود بنقطة ثمينة أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
غزال أو عبد العاطي.. في الجول يكشف موقف الزمالك من حسم صفقة لاعب الوسط ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك