مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: قد نضم لاعبا من الزمالك مقابل عمر الوحش

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 15:22

كتب : ياسر الشريف

عمر الوحش

كشف مصدر في الإسماعيلي أن النادي قد يبرم صفقة تبادلية مع الزمالك خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات المصري.

عمر الوحش

النادي : الإسماعيلي

الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com:"قد نستبدل عمر الوحش بلاعب من الزمالك، عمر السعيد أو محمد عبد السلام".

وواصل "الأقرب هو عبد السلام لأننا في حاجة لمدافع".

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري يفاوض الزمالك للحصول على خدمات عبد السلام (23 عاما) لاعب منتخب مصر الأولمبي.

ولا يشارك عبد السلام بصفة أساسية مع الزمالك، وكذلك المهاجم عمر السعيد.

ويبحث الزمالك تدعيم خط وسطه بعد رحيل اللاعب محمد حسن إلى سيراميكا كليوباترا.

أما عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي، فشارك في 14 مع فريق الدروايش في الموسم الماضي وسجل 4 أهداف.

ويلعب الوحش في الفريق الأول للإسماعيلي منذ يناير 2014، ولعب معارا في مصر المقاصة لمدة نصف موسم في 2019.

ويغلق سوق الانتقالات في مصر يوم الأحد.

الزمالك الإسماعيلي عمر الوحش
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