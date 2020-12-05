أحمد ياسر ريان يعلن شفاءه من فيروس كورونا
السبت، 05 ديسمبر 2020 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي شفاءه من فيروس كورونا عبر حسابه في تويتر.
أحمد ياسر ريان
النادي : الأهلي
وكان اللاعب العائد للأهلي بعد انتهاء إعارته للجونة أعلن في 22 نوفمبر الماضي إصابته بالفيروس.
ويستعد مهاجم منتخب مصر الأولمبي للموسم الجديد رفقة الأهلي الذي شارك معه في 6 مباريات سابقة.
ولعب ريان (22 عاما) معارا من الأهلي للجونة لمدة موسم ونصف.
الحمد لله
COVID-19-negative 🙏🏻— Ahmed Yasser Rayyan (@AhmedYRayyan) December 5, 2020
وشارك أحمد، نجل ياسر ريان نجم الأهلي ومصر السابق، في 42 مباراة مع الجونة وسجل 13 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.
وتوج ريان مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا 2019 للاعبين دون 23 عاما.
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