بيلد: زيدان يقنع سوبوسلاي هاتفيا بالانضمام إلى ريال مدريد

حاول الفرنسي زين الدين زيدان إقناع المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي بالانضمام إلى ريال مدريد عبر مكالمة هاتفية.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن زيدان أجرى مكالمة هاتفية مع صانع الألعاب الشباب لإقناع بالانتقال لريال مدريد.

ويبحث ريال مدريد ضم صانع الألعاب في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار التقرير أن اللاعب يفضل الانضمام لملعب سانتياجو بيرنابيو إذ يرى زيدان أنه بديل طويل الأمد في مركز صانع الألعاب للإسباني إيسكو.

ويتنافس ريال مدريد مع ميلان وأرسنال وليفربول وبايرن ميونيخ لضم اللاعب.

المجري البالغ 20 عاما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى يورو 2020، كما سجل 8 أهداف في 17 مباراة الموسم الجاري.

ويمتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في تعاقده مع النادي النمساوي يقدر بـ 25 مليون يورو.

وانضم المجري إلى سالزبورج في يناير 2018 قادما من ليفيرينج النمساوي. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.