رئيس سموحة: نضم لاعبا مصريا دوليا خلال ساعات

قال فرج عامر رئيس سموحة إن ناديه بصدد التعاقد مع لاعب دولي مصري اليوم السبت.

وأوضح عامر عبر صفحته في فيسبوك "سموحة ينهي اليوم صفقاته الكروية بضم لاعب مصري دولي، انتقال حر".

وكتبت تقارير أن سموحة اقترب من التعاقد مع علي غزال الذي رحل منذ أيام عن فريق لاريسا اليوناني.

وتعاقد سموحة مع الحارس محمد أشرف ومحمود البدري وأطهر الطاهر وعبد الكبير الوادي ورفيق كابو وأحمد رفاعي ومحمد عبد المنعم وأحمد حمدي ومحمد محسن "ليلة" استعدادا للموسم الجديد.

سموحة ينهي اليوم صفقاتة الكروية ، بضم لاعب مصري دولي في خلال ساعات ، انتقال حر Posted by Farag Amer on Saturday, December 5, 2020

بينما رحل عنه أحمد حسن مكي وأحمد الشيخ وإبراهيم عبد القوي ومحمود منصور ومحمد كوفي وإدي إمومو وإسلام الفار.

ويستهل سموحة مبارياته في الموسم الجديد للدوري بمواجهة ضيفه غزل المحلة، قبل أن يخوض دربي الإسكندرية ضد الاتحاد ثم يتجه للقاهرة لمواجهة الزمالك.