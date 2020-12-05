توتو سبورت: أطباء منتخب نيجيريا تسببوا في أضرار إضافية لإصابة أوسيمين

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 11:46

كتب : FilGoal

فيكتور أوسمين - نابولي

يعتقد الأطباء في نادي نابولي أن نظرائهم في منتخب نيجيريا تسببوا في أضرار إضافية أثناء إصابة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

أوسيمين تعرض لإصابة خلع في الكتف أثناء مواجهة سيراليون في نوفمبر الماضي في التوقف الدولي بمباراة انتهت بالتعادل 4-4.

وحاول حينها أطباء منتخب النسور الخضر إعادة الكتف في مكانه الطبيعي أثناء تواجدهم على أرضية الملعب، ومن ثم عاد اللاعب لإيطاليا من أجل استشارة مختص وإجراء فحوصات.

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ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن اللاعب تعافى بشكل تام، لكن اللاعب لا يزال يشعر بمشاكل.

وأوضح التقرير السبب لـ "أسلوب أطباء منتخب نيجيريا في علاج اللاعب المصاب".

وأتم التقرير أن عودة اللاعب للملاعب قد تتأخر قليلا وهو ما يسبب قلقا في نابولي الذي يعتمد على مهاجمه الأول هذا الموسم.

أوسيمين يعد الأغلى في تاريخ البارتينوبي بعد انضمامه مقابل 70 مليون يورو قادما من ليل الفرنسي.

وتحت قيادة جينارو جاتوزو الموسم الجاري شارك النيجيري البالغ 21 عاما في 8 مباريات سجل هدفين وصنع 1.

فيكتور أوسيمين نابولي نيجيريا الدوري الإيطالي
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