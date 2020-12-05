إنفانتينو: كأس العالم للأندية ستكون البطولة الأفضل في العالم

أوضح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام في الصين.

وأعلن أمس الاتحاد الدولي عقب اجتماع عن تأجيل إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والذي يضم 24 فريقا من قارات العالم الست لعام آخر.

وقال إنفانتينو في المؤتمر الصحفي: "البطولة بنظامها الجديد ستقام في الصين".

وواصل "لم نحدد المواعيد بعد، لكنها ستكون أفضل بطولة للأندية في العالم".

ومن المنتظر أن تضم البطولة الجديدة 8 فرق من أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و3 من إفريقيا و3 من أمريكا الشمالية ومقعدين ونصف من آسيا ونصف مقعد لقارة أوقانوسيا، ومقعد للبطل الدوري المضيف.

وقرر فيفا إقامة كأس العالم للأندية 2021 (النسخة بعد القادمة) في اليابان بدلا من الصين.

كأس العالم للأندية نسخة 2020 ستقام بشكل طبيعي في قطر، وبمشاركة الأهلي بطل إفريقيا.

وسيقام كأس العالم للأندية 2021 بالنظام القديم الذي ينص على مشاركة 7 فرق في البطولة (6 أبطال قارات + بطل الدوري الياباني).