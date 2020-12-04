خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل عواد لـ سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 21:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

رفض مسؤولو نادي الزمالك إعارة محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض إلى نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وجاء قرار رفض الزمالك لرحيل محمد عواد، بعد رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق على سبيل الإعارة للاتحاد السكندري، حسبما علم FilGoal.com.

وتلقى الزمالك عرضا من سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد عواد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكن النادي رفض، حسبما علم FilGoal.com.

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وتضم قائمة الزمالك في مركز حراسة المرمى في الوقت الحالي محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، وذلك بعد رحيل محمد صبحي.

عواد انتقل إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي، وشارك في 11 مباراة مع القلعة البيضاء.

في الدوري محمد عواد
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