عن تفوق العشري والحافز الإفريقي.. ماذا قال لاعبو الأهلي والطلائع عن نهائي الكأس

كتب طلائع الجيش تاريخا رائعا بتأهله لنهائي كأس مصر لأول مرة في التاريخ ولكن أمام طموحه سيجد الأهلي يبحث عن الثلاثية.

ويلتقي الأهلي بمنافسه طلائع الجيش غدا السبت في ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش للنهائي بعدما أقصى الزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.

فيما انتصر الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف.

فكيف يرى نجوم الفريقين السابقين المباراة؟

تحدث عمرو عادل لاعب الفريق السابق لـFilGoal.com قائلا: "لعبت مع الفريق لـ10 مواسم وصعدت معه للدوري الممتاز وحققنا المركز الرابع وشاركنا في نصف نهائي البطولة العربية لكن المباراة المقبلة صعبة للغاية".

وتابع "الفرث متساوية خاصة بعد المستوى الجيد من لاعبي الطلائع ضد الزمالك".

فيما تحدث أبو العينين شحاتة لاعب الفريق السابق لـFilGoal.com قائلا: "أتوقع تتويج الفريق باللقب، الكرة لا تعتمد على العدل ربما يلعب فريق جيدا ولكنه يخسر".

ولم يتوقع أنور مسعود لاعب الفريق السابق في حديثه لـFilGoal.com النتيجة بل يعتقد إنها ستصل إلى ركلات الترجيح.

وبرر "طريقة لعب طارق العشري مدرب الفريق ستجعل المباراة تصل لركلات الترجيح".

أما حسن عوض لاعب الفريق السابق خالف توقعات زملائه وقال لـFilGoal.com: "أتمنى فوز الطلائع لكنني أتوقع تتويج الأهلي".

وأردف "الفريق به عناصر جيدة مثل أحمد سمير وزولا ومحمد بسام لكن عمرو جمال غير موفق مؤخرا".

هذا عن لاعبي الطلائع فماذا عن نجوم الأهلي السابقين؟

تحدث إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com قائلا: "المباراة صعبة بكل المقاييس لعبت تحت قيادة العشري من قبل ويعرف جيدا كيف يجهز لاعبيه لتلك اللقاءات".

وواصل "العشري يعتمد على الكرات الطويلة والمرتدات السريعة وأقل عدد لمسات للكرة ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين حاليا".

وأردف "الأهلي يملك مدير فني مميز ووفقا للتاريخ فهو الأقرب للتتويج ولكن في الملعب الحسابات مختلفة تماما".

وعن تفوق العشري على الأهلي في كأس مصر والسوبر من قبل علق إسلام الشاطر "الملعب لا يوجد به حسابات سابقة ولو وصلنا على سبيل المثال لشوطين إضافيين فالأفضلية ستكون للأهلي".

وأتم "الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كان الأفضل في الشوط الثاني في الزمالك فهو بدنيا جيد".

وتحدث شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com قائلا: "أتوقع تحفظ من كلا الفريقين خاصة في كون المباراة نهائي هام لكليهما".

وشدد "وجود العشري مع طلائع الجيش يزيد من صعوبة المباراة أتوقع أن يلجأ للدفاع ويعتمد على الهجمات المرتدة".

وواصل "الأهلي تأثر إيجابيا بالفوز باللقب الإفريقي وزادت تلك النزعة في التتويج بعد الفوز ضد الزمالك".

وتابع "لا أقلق على الأهلي من الانخفاض في أدائه بعد التتويج الإفريقي فقد لعب جيدا ضد الاتحاد السكندري في نصف النهائي".

وتوقع أحمد صديق الظهير الأيمن السابق للأهلي تتويج ناديه باللقب وقال لـFilGoal.com: "الأهلي يمتلك الحطوظ الأكبر وأعتقد أن التتويج الإفريقي سيزيد تلك الرغبة لدى اللاعبين".

وأكمل "العشري مدير فني كبير لكن الأهلي منافس قوي وما حدث سابقا من الهزيمة ضده ربما كان استثناء ولن يحدث أكثر من مرة".

واتفق أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق مع زملائه وقال لـFilGoal.com: "أتوقع أن يتحفظ طلائع الجيش عكس لقاء الزمالك فقد استغل انخفاض معنويات الفريق الأبيض وهاجم".

وواصل "طلائع الجيش لديه دوافع كبيرة للفوز باللقب بعدما أقصى بيراميدز ثم الزمالك لكنني أتوقع هجوم مبكر من الأهلي رغبة في حسم اللقاء مبكرا".

وأتم حارس الأهلي السابق حديثه "رهبة الفوز ببطولة إفريقيا والهزيمة ضد الاتحاد زالت وانتصر الفريق والآن كل اللاعبين سيريدون الفوز ببطولة جديدة".