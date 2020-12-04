لاعب الإسماعيلي الجديد: سأقاتل للظهور في التشكيل الأساسي مع الدراويش

وصف محمد عادل لاعب الإسماعيلي الجديد انتقاله إلى صفوف الدراويش بـ"خطوة كبيرة في حياتي".

محمد عادل النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتعاقد الإسماعيلي مع محمد عادل لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربي.

وقال محمد عادل: "سأقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي مع الإسماعيلي الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "أعلم أنني سأقابل منافسة قوية لأن الفريق يمتلك مجموعة لاعبين على مستوى عالِ في نفس مركزي".

وتابع "أُفضل اللعب كمحور ارتكاز، ولأني أيضا أجيد اللعب كصانع ألعاب وظهير أيمن".

وأكمل حديثه قائلا: "الإسماعيلي يمثل فرصة كبيرة لي من أجل متابعتي بشكل أفضل والتواجد مع منتخب مصر".

واستكمل "ارتبط بعلاقات صداقة مع أكثر من لاعب في الفريق، وهذا سوف يساهم في سرعة اندماجي وتفاهمي".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي للمساهمة مع زملائي في إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية".

صفقة محمد عادل هي الصفقة الخامسة للإسماعيلي في سوق الانتقالات الحالية بعد ضم فخر الدين بن يوسف ورضوان شريفي وأري بابل وأحمد مصطفى.

ولعب محمد عادل 25 مباراة الموسم الماضي في الدوري بقميص الإنتاج، وسجل مرة وصنع مرة.