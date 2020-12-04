نابولي يعلن تحويل اسمه ملعبه إلى دييجو أرماندو مارادونا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

باولو مالديني - دييجو مارادونا

أعلن نابولي رسميا اليوم الجمعة موافقة مجلس المدينة على تحويل اسم ملعبه من سان باولو إلى دييجو أرماندو مارادونا.

جاءت تلك الخطوة تكريما من نابولي لأيقونة النادي والأسطورة الأرجنتينية مارادونا الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

ولعب مارادونا في نابولي من 1984 إلى 1991.

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وقاد مارادونا نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخه في موسم 1986-1987 قبل الفوز به مجددا في 1989-1990.

هذا بالإضافة للقب كأس إيطاليا في عام 1987 وكأس السوبر الإيطالي 1990 وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.

نابولي مارادونا
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