كأس العالم للأندية 2021 في اليابان بدلا من الصين.. وتأجيل تطبيق النظام الجديد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة كأس العالم للأندية 2021 (النسخة بعد القادمة) في اليابان بدلا من الصين.

كأس العالم للأندية نسخة 2020 ستقام بشكل طبيعي في قطر، وبمشاركة الأهلي بطل إفريقيا.

لكن فيفا قرر التعديل على النسخة بعد القادمة لتقام في اليابان بدلا من الصين، مع الاستمرار بتطبيق النظام القديم للبطولة، حسبما أعلن في بيانه الرسمي.

وسيقام كأس العالم للأندية 2021 بالنظام القديم الذي ينص على مشاركة 7 فرق في البطولة (6 أبطال قارات + بطل الدوري الياباني).

وتقرر تأجيل فكرة تطبيق النظام الجديد بمشاركة 24 فريقا في كأس العالم للأندية لوقت لاحق، ولن يُطبق في نسخة 2021 في اليابان.