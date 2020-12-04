يوفنتوس قيد التحقيق في قضية جنسية سواريز

أوضح المدعي العام في مدينة بيروجيا الإيطالية أن يوفنتوس عمل على تسريع إجراءات حصول لويس سواريز على الجنسية الإيطالية.

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد يوفنتوس

وبدأت السلطات الإيطالية البحث في مخالفات مزعومة عقب خضوع الأوروجوياني لويس سواريز لاختبار اللغة الإيطالية في سبتمبر الماضي.

بيان المدعي العام جاء فيه: "تبين أنه تم إبلاغ اللاعب بمحتويات الاختبار مسبقا، من أجل الوصول إلى نتيجة محددة سلفا ودرجة الاختبار لتلبية الطلبات التي قدمها يوفنتوس، بهدف تحقيق صورة إيجابية على الصعيدين الشخصي والجامعة".

وأضاف البيان "سمحت لنا التحقيقات أيضا بفهم كيف تم تنشيط إدارة نادي يوفنتوس في الأيام الأولى من سبتمبر 2020 حتى على أعلى المستويات المؤسسية، لتسريع الاعتراف بالجنسية الإيطالية لسواريز. هذا يشير إلى فرضيات جديدة للجريمة ضد أشخاص غير المنتمين إلى الجامعة، والتي لا تزال ضمن تحقيقات".

وكان يوفنتوس قد سعى لضم اللاعب الذي يرتدي حاليا قميص أتليتكو مدريد، لكن الصفقة لم تتم لعدم وجود مقعد للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي في صفوف السيدة العجوز.

وأراد يوفنتوس حصول سواريز على الجنسية الإيطالية من أجل أن ينضم مباشرة للفريق بفضل أصول عائلة زوجته.

المدعي العام في بيروجيا أعلن اليوم الجمعة تعليق جوليانا جريجو رئيس الجماعة والرئيس التنفيذي للجامعة سيمون أوليفيري والأساتذة ستيفانيا سبينا ولورنزو روكا لمدة 8 أشهر عن العمل، بتهمة الكشف عن السرية المهنية التي تهدف إلى ربح غير مبرر.

وقالت ماريا توركو إحدى محاميّ يوفنتوس في سبتمبر الماضي: "لم يكن هناك تفاوض ولا اتفاق".

فيما كشفت مكالمة هاتفية بين المحامية والجامعة عن وعود بإرسال المزيد من اللاعبين الأجانب في المستقبل.

سواريز انضم إلى الروخيبلانكوس قادما من برشلونة، وخاض 6 مباريات في الدوري الإسباني سجل 5 وصنع هدفا.