مصر 2021 - اللجنة المنظمة تعلن بداية عملية استخراج تصاريح تغطية بطولة العالم لليد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، بداية عملية استخراج تصاريح تغطية النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال مصر 2021، من يوم الأحد 6 ديسمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي ضرورة التسجيل في القناة الإعلامية للبطولة، وبعد اكتمال عملية التسجيل يمكنهم التقديم لاستخراج تصاريح تغطية المسابقة.

ويمكن لممثلي الإعلام، الاختيار بين خيارين، الأول هو "تصريح الفقاعة المغلقة"، والثاني هو "التصريح الافتراضي".

ويعد آخر موعد للتقديم هو يوم 20 ديسمبر الجاري. كل المتقدمين سيخضعون لفحص أمني من السلطات المصرية، وأي نتيجة سلبية لذلك الفحص ستتسبب في رفض طلب استخراج التصريح.

وبنهاية شهر ديسمبر 2020، ستبدأ اللجنة المنظمة في إرسال الموافقات على استخراج التصريح، مصحوبة بباقي المعلومات.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن عدة شروط واجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على تصريح الفقاعة المغلقة:

تحليل رابيد تيست فور الوصول للمطار في مصر.

خدمة نقل من وإلى المطار.

خدمة نقل متكاملة بين الفندق والملعب مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، في شاحنة 11 راكب لن يزيد عدد ركابها الفعليين عن 7.

الإقامة الفندقية في المدة المطلوبة

3 وجبات خاصة يوميا في فندق الإقامة، ويمكن لممثل/ممثلة الإعلام تناولها في مطعم الفندق أو لاحقا في الملعب بعد الحصول عليها من الفندق

تعقيم كامل للغرف ودورات المياه والمطاعم يوميا.

تأمين كامل للأدوار الخاصة في الفندق.

تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة.

كل الإجراءات الصحية والوقائية سيتم تطبيقها.

الحاصل على هذا التصريح يمكنه التواجد داخل مجمع التلفزيون، المركز الصحفي، مقصورة الصحفيين، المؤتمر الصحفي الافتراضي (لن يكون مسموحا بالحضور في قاعة المؤتمرات الصحفية)، المنطقة المختلطة، منطقة المقابلات السريعة، إلخ.

يمكنكم الاطلاع على دليل استخراج التصاريح الإعلامية من هنا.