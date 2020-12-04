إنبي: لم تصلنا عروض لـ جاد أو أسامة جلال.. ومصير كريم فؤاد في يد النجوم

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، إن فريقه لم تصله أي عروض بشأن الثنائي محمود جاد وأسامة جلال، مشيرا إلى أن مصير كريم فؤاد مرتبط بيد ناديه الرئيسي النجوم وليس إنبي.

وصرح عبد الناصر محمد عبر قناة "النهار" قائلا: "كان يهمنا استمرار محمد شريف لكن كما تعلمون الحياة لابد أن تستمر، ونتمنى له التوفيق، قمنا بضم إبراهيم جلال وهناك لاعب أجنبي أيضا".

وواصل "لم نتواصل قط مع صالح جمعة أو أحمد الشيخ".

وأكمل "كريم فؤاد لاعب معار من نادي النجوم لمدة موسمين متتاليين، انتهى أحدهما، وهو عنصر مهم في الفريق والمنتخب الأولمبي".

وتابع "من يتحكم في استمراريته مع الفريق هو من يمتلك عقده، نادي النجوم، وليس نحن".

وواصل "يهمنا الجانب الفني وليس المعنوي، الجانب الذي يلعب فيه لا يوجد لدينا أي لاعب آخر بدلا منه".

واسترسل "ما يحدث مجرد أطروحات من الوكلاء لكن ليس أكثر من ذلك".

وأضاف "لم يصلنا أي عروض من أجل علي فوزي، هذا الموسم نحن أكثر مرونة عن أي موسم آخر بالنسبة للاعبينا القدامى، ليس لدينا أي مشكلة ونرحب بأي ناد يرغب في ضم لاعبينا، لكن لم تصلنا أي عروض من الداخل أو الخارج في الوقت الحالي".

وأردف "حتى أسامة جلال أيضا لم تصلنا أي عروض".

وشرح "3 أشياء تحكم انتقالات أي لاعب، الاحتياج الفني والقيمة المالية ورغبة اللاعب، إذا تلاقوا كل شيء يمر بشكل جيد".

وتابع مدير الكرة في إنبي "لا يوجد شيء قوي بخصوص أسامة جلال، لم أجد إلحاح من أسامة جلال لكي ينضم إلى أي فريق، مجرد كلام متداول لا أكثر من ذلك".

واستكمل "نحن أكثر إيجابية من ذي قبل بخصوص أسامة جلال ولم نغال في أي أسعار لكن من المهم أن يتواجد اللاعب معنا وأن يشعر بانه يحتاج إلينا ونحتاج إليه".

وأضاف "إن رغب أي فريق في ضمه نرحب به، مجرد كلام في الصحف والمواقع لكن واقعيا لا شيء".

وتابع "مجلس الإدارة حدد قيمة أسامة جلال، ومستعدون لكل شيء، لكن حتى الآن لا توجد عروض رسمية، وإن تم طلبه سنتحدث وسنكون أكثر إيجابية".

وردا على وصول عروض محلية لمحمود جاد، قال: "أقسم بالله لم تصلنا أي عروض من أجل أي لاعب، حتى محمود جاد، لأنه يتم تداول الأخبار، والأندية تنصت، لكن تلك صفقات من نسج الخيال لا يوجد أي شيء حقيقي".

إبراهيم جلال صاحب الـ26 عاما انضم إلى إنبي قادما من أسوان بجانب محمود نعيم زميله، وصلاح ريكو وزياد بوغطاس وإبراهم القاضي وإسماعيل سوادوجو.

ويمتلك إنبي في مركز الظهير الأيسر الثنائي كريم فؤاد المعار من نادي النجوم وعبد الله عادل.

وتحدث عن زياد بوغطاس قائلا: "زياد بوغطاس يتدرب مع الفريق ومنتظم بشكل جيد وعلى خلق كبير، وسيساهم بشكل جيد".

وتابع عن ضغط الموسم الجديد: "عقدنا 12 صفقة جديدة، لأن الفريق كان بحاجة للتغيير في معظم المراكز، وحينما تغيير لا يجب أن تفعل ذلك مرة واحدة، لكيلا تسقط في الدوري".

وأردف "لكن الدوري مضغوط جدا لذا عقدنا 12 صفقة لأننا سنلعب كل 3 أيام".

واسترسل "خاطبنا اللجنة الثلاثية أن تُلعب المباريات الدولية للمنتخب الأولمبي في نفس توقيت لعب مباريات الدوري، ولم نبد أي معارضة لاستئناف المسابقة وعدم إيقافها".

وأكمل "لا يوجد فريق متضرر أكثر من إنبي في تلك الفترة، كان من المفترض أن لدينا 4 لاعبين في المنتخب الأولمبي لكن إصابة أحمد يوسف جعلتهم 3 فقط، نتمنى شفائه وعودته سريعا".

وتابع "الثلاثي أساسي مع الفريق الأول ونحن النادي الوحيد تقريبا الذي يتواجد بين صفوفه لاعبين أساسيين من المنتخب الأولمبي، ومع ذلك رحبنا باستئناف المسابقة".

وواصل "تم عقد اجتماع واعترض إنبي فقط لأنه لا أحد مضار مثلنا، حارس المرمى وكريم فؤاد وأحمد يوسف وأسامة جلال، جميعهم أساسيين".

وأتم "من لا يمتلك دكة بدلاء أو بدائل جيدة طيلة الموسم سيواجه العديد من المشاكل، ونتمنى انتظام المسابقة بعد ذلك مستقبلا".

ويواجه إنبي نظيره أسوان في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.