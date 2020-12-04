نيس يعلن إقالة باتريك فييرا وتعيين مساعده مدربا للفريق

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

باتريك فييرا

أعلن نادي نيس الفرنسي إقالة مدربه باتريك فييرا، بعد اجتماع عُقد مساء الخميس بعد نهاية مباراة الفريق في الدوري الأوروبي.

وأعلمت إدارة نيس وفقا لبيان رسمي من النادي، فييرا بالقرار النهائي بإنهاء التعاون معه.

وأشار البيان: "نادي نييس قرر تعيين أدريان أورسيا كمدرب للفريق بداية من اليوم".

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أدريان أورسيا كان مساعدا لباتريك فييرا وكذلك من قبله لوسيين فافر، وسيقود الفريق خلال مواجهة ستاد ريم يوم الأحد في الدوري الفرنسي.

ووجهت الإدارة الشكر إلى فييرا قائلة في البيان: "نوجه جزيل الشكر إلى الدولي الفرنسي السابق على التزامه وتفانيه في العمل لتطوير النادي، وتأمل له كل النجاح الممكن في مستقبله كمدرب".

فييرا تولى تدريب نيس في يوليو 2018، وقاد الفريق في 89 مباراة بمختلف المسابقات فاز في 35 وتعادل 21 وخسر 33.

نيس لم يذق طعم الانتصار في أي مباراة بأي مسابقة منذ بداية نوفمبر الماضي. فبعد انتصاره ضد أنجيه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-0، خسر 5 مباريات متتالية، ضد سلافيا براج وموناكو وسلافيا براج مجددا وديجون وليفركوزن.

نيس حصد 17 نقطة من 11 جولة في الدوري الفرنسي هذا الموسم ويحتل المركز الـ11.

في فرنسا الدوري الفرنسي
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