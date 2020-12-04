ماركا: عودة محلية بعد 20 عاما.. أجيري يقترب من تدريب مونتيري المكسيكي

يقترب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر من تولي قيادة نادي مونتيري المكسيكي خلفا لـ أنطونيو محمد.

ووافق أجيري على العودة للتدريب في الدوري المكسيكي لأول مرة منذ 20 عاما بعدما قاد أتلانتي وباتشوكا بين 1995 وحتى 2001 وفقا للنسخة المكسيكية من صحيفة "ماركا".

وكان مونتيري قد تفاوض مع عدد كبير من المدربين أبرزهم الأرجنتيني ماتيس ألميدا مدرب شيفاز جوادالاخارا السابق، والمكسيكي إيجناسيو أمبريز مدرب كلوب ليون الحالي.

الأرجنتيني أنطونيو محمد والمُلقب بالـ"التركي" رحل عن تدريب مونتيري 25 نوفمبر الماضي عقب توديع الفريق مرحلة أبرتوروا من الدوري المكسيكي من ثمن النهائي أمام بويبلا.

أنطونيو ورغم قيادته الفريق للفوز بلقبي الدوري الموسم الماضي والكأس الموسم الجاري، لكن تراجع النتائج والتوديع المبكر للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري حالا دون استكمال مشواره مع فريق الشمال.

وتعد تجربة أجيري الأخيرة مع ليجانيس الإسباني الموسم الماضي، إذ قاد الفريق في 30 مباراة فاز في 9 فقط ورحل بنهاية الموسم عقب هبوط الفريق للقسم الثاني.

مدرب منتخب مصر السابق قاد الفراعنة في 12 مباراة ورغم الفوز في 9 مباريات إلا أن توديع كأس الأمم الإفريقية 2019 من ثمن النهائي أنهى مشواره مبكرا.

وسبق لأجيري أن درب منتخبي المكسيك واليابان وكذلك أندية أتليتكو مدريد وإسبانيول والوحدة الإماراتي.

ويغيب مونتيري حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف عن نسخة 2020 وبالتالي لا يمتلك أي فرصة للدفاع عن لقبه أو التأهل لكأس العالم للأندية.