برونكهورست يترك تدريب فريقه الصيني لأسباب عائلية

ترك الهولندي جيوفاني فان برونكهورست مهمة تدريب فريق جوانزو أر أف الصيني بعد موسم واحد من قيادة الفريق.

ووفقا لصحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية فأن الهولندي رحل عن صفوف الفريق من أجل البقاء لوقت أطول مع العائلة.

ونشر الهولندي على حسابه عبر "إنستجرام" قائلا: "في طريقي إلى عائلتي".

وأضاف "يجب أن أقول إن هذا العام كان مختلفا تماما عما كنت أتخيله. ولكن مرة أخرى، كان عام 2020 عاما صعبا على الجميع".

وتابع "إنه لأمر مخز أن أغادر النادي في وقت قريب جدا ، لكنها كانت تجربة رائعة".

وأتم "أود أن أشكر النادي وفريقي على ثقتهم وتعاونهم الكبير وأتطلع إلى رؤيتهم مرة أخرى في المستقبل في ظل ظروف أكثر سعادة".

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المدير الفني الهولندي يمتلك عقدا تدريبيا يمتد حتى 2022 ويتفاوض حاليا على تفاصيل فسخ التعاقد رفقة مساعديه مع النادي الصيني.

وأنهى الفريق المنتمي لمدينة جوانزو موسم 2020 في الدوري الصيني بالمركز الـ 11.

وقاد الفريق في 23 مباراة فاز في 7 وخسر 10 وتعادل في 6.

وسبق للمدير الفني البالغ 45 عاما أن قاد فينورد للفوز بـ 5 ألقاب محلية، أبرزها لقب الدوري الهولندي 2016-17، ولقبين للسوبر ومثلهما للكأس.