شقيقه: كارلوس بيلاردو لا يعرف بعد بوفاة مارادونا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

بيلاردو ومارادونا

قال خورخي شقيق كارلوس بيلاردو مدرب الأرجنتين ودييجو مارادونا الفائز بكأس العالم 1986، إن كارلوس لا يعلم بعد بنبأ وفاة أسطورة الأرجنتين وأن ذلك سيؤثر بالسلب على صحته.

وصرح خورخي كما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خبر وفاة مارادونا سيظل في الأخبار لمدة أربعة أو خمسة أو عشرين يوما في الإعلام، وهذا سيعقد كل شيء، لأن كارلوس بيلاردو يشاهد التلفاز ومباريات عديدة".

وواصل "تحدثت مع أوسكر روجيري وسيقابله مع اثنين أو ثلاثة من جيل 1986، سنرى كيف يتفاعل وما سيحدث".

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وأكمل "دييجو كان يعني الكثير لحياته".

بيلاردو درب مارادونا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1986 في المكسيك وتوجوا أبطالا لها، كما دربه أيضا في إشبيلية خلال موسم 1992-1993.

وغادر كارلوس بييلاردو المستشفى منذ عدة أسابيع بعد إصابته باستسقاء الرأس سوي الضغط أو متلازمة حكيم آدمز.

وكان مارادونا قد أجرى عملية جراحية في الأرجنتين مطلع الشهر الجاري عقب تعرضه لنزيف في المخ، وخرج بعد 8 أيام من المستشفى.

وكشف التصوير المقطعي حينها عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

مارادونا تولى تدريب فريق خيميناسيا لابلاتا الأرجنتيني وقاد الفريق في الجولة الأولى من مسابقة كأس الدوري الأرجنتيني في 31 أكتوبر الماضي والذي وافق عيد ميلاده الـ 60، قبل أن يدخل المستشفى بعد عدة أيام، ثم وافته المنية يوم 25 نوفمبر الماضي.

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