كوبا ليبرتادوريس - جريميو يتأهل ويكرر إنجاز التسعينيات في مباراة تأخرت بسبب القمصان

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 11:52

كتب : إسلام أحمد

دييجو تشورين - جريميو

حجز جريميو البرازيلي مقعدا في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس بالفوز 2-0 على جواراني الباراجوياني في الإياب دور الـ 16.

وكرر التريكولور تفوقه إيابا بنفس نتيجة الذهاب ليتأهل وضاربا موعدا برازيليا خالصا ضد سانتوس في ربع النهائي.

فوز قاد جريميو حامل لقب نسخة 2017 تحت قيادة ريناتو جاوتشو للتأهل للمرة الرابعة على التوالي لربع النهائي مكررا ما حققه الفريق بين أعوام 1995 و1998.

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس - بقميص مارادونا.. تيفيز يقود بوكا جونيورز لفوز ثمين على إنترناسيونال كوبا ليبرتادوريس - حامل اللقب يودع وسانتوس يصعد بعد 124 دقيقة.. وريفر بليت يتأهل كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو يرد على هزيمته التاريخية بانتصار رباعي.. وريفر بليت يقهر داني ألفيش كوبا ليبرتادوريس - تيفيز يحقق رقما فريدا مع بوكا جونيورز.. وداليساندرو يعادل روجيرو سيني

بداية المباراة تأخرت ما يقارب الـ 10 دقائق بسبب تشابه ألوان الفريقين ما أدى لتغيير الفريق الضيف ألوان قصمانه لبدء المباراة.

Image

فريق جواراني كاد أن يبدأ اللقاء باللون السماوي وهو ما يشابه لون قميص جريميو الأزرق والأسود، فخاض الضيوف اللقاء بقميص الأسود والأصفر.

كما ظهر قائد جريميو دييجو تشورين في المباراة بقميص كُتب عليه "دييجويتو" أي دييجو الصغير في إشارة للأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا

3 دقائق كانت كافية ليتقدم جريميو عن طريق فيريرا غالقا الباب أمام الفريق الباراجوياني في إمكانية العودة لقلب النتيجة.

وفي الدقيقة 64 سجل إيزاك الهدف الثاني لكنه ألغي بداعي التسلل بعد مطالعة تقنية الفيديو.

وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء تحصّل ميجيل بينيتيز مدافع جواراني على بطاقة حمراء مباشرة بعد ضرب مهاجم جريميو دون كرة بالمرفق.

رودريجيس في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل الهدف الثاني بعد عرضية من دييجو سوزا ليسجل في المرمى الخالي ليطلق الحكم صافرة النهاية.

وبذلك تحددت مباريات ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020:

ريفر بليت الأرجنتيني × ناسيونال الأوروجوياني

بالميراس البرازيلي × ليبرتاد الباراجوياني

راسينج كلوب الأرجنتيني × الفائز من إنترناسيونال وبوكا جونيورز

جريميو البرازيلي × سانتوس البرازيلي

وستقام مباريات الذهاب في 9 و10 ديسمبر المقبل والإياب 16 و17 من الشهر ذاته.

جريميو كوبا ليبرتادوريس
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهضة بركان: لا نمانع خوض السوبر في القاهرة.. ولكن 9 دقيقة | إفريقيا
نيس يعلن إقالة باتريك فييرا وتعيين مساعده مدربا للفريق 37 دقيقة | الدوري الفرنسي
ماركا: عودة محلية بعد 20 عاما.. أجيري يقترب من تدريب مونتيري المكسيكي 41 دقيقة | أمريكا
مورينيو: شعري الأبيض ليس بسبب التدريب.. لا يزال أمامي من 10 إلى 15 عاما في المهنة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد: سنستمر في دعم سولشاير بصفقات الصيف وفقا لخطة محددة ساعة | الدوري الإنجليزي
برونكهورست يترك تدريب فريقه الصيني لأسباب عائلية ساعة | آسيا
شقيقه: كارلوس بيلاردو لا يعرف بعد بوفاة مارادونا ساعة | أمريكا
كوبا ليبرتادوريس - جريميو يتأهل ويكرر إنجاز التسعينيات في مباراة تأخرت بسبب القمصان ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك