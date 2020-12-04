كوبا ليبرتادوريس - جريميو يتأهل ويكرر إنجاز التسعينيات في مباراة تأخرت بسبب القمصان

حجز جريميو البرازيلي مقعدا في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس بالفوز 2-0 على جواراني الباراجوياني في الإياب دور الـ 16.

وكرر التريكولور تفوقه إيابا بنفس نتيجة الذهاب ليتأهل وضاربا موعدا برازيليا خالصا ضد سانتوس في ربع النهائي.

فوز قاد جريميو حامل لقب نسخة 2017 تحت قيادة ريناتو جاوتشو للتأهل للمرة الرابعة على التوالي لربع النهائي مكررا ما حققه الفريق بين أعوام 1995 و1998.

بداية المباراة تأخرت ما يقارب الـ 10 دقائق بسبب تشابه ألوان الفريقين ما أدى لتغيير الفريق الضيف ألوان قصمانه لبدء المباراة.

فريق جواراني كاد أن يبدأ اللقاء باللون السماوي وهو ما يشابه لون قميص جريميو الأزرق والأسود، فخاض الضيوف اللقاء بقميص الأسود والأصفر.

كما ظهر قائد جريميو دييجو تشورين في المباراة بقميص كُتب عليه "دييجويتو" أي دييجو الصغير في إشارة للأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا

3 دقائق كانت كافية ليتقدم جريميو عن طريق فيريرا غالقا الباب أمام الفريق الباراجوياني في إمكانية العودة لقلب النتيجة.

وفي الدقيقة 64 سجل إيزاك الهدف الثاني لكنه ألغي بداعي التسلل بعد مطالعة تقنية الفيديو.

وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء تحصّل ميجيل بينيتيز مدافع جواراني على بطاقة حمراء مباشرة بعد ضرب مهاجم جريميو دون كرة بالمرفق.

رودريجيس في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل الهدف الثاني بعد عرضية من دييجو سوزا ليسجل في المرمى الخالي ليطلق الحكم صافرة النهاية.

وبذلك تحددت مباريات ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020:

ريفر بليت الأرجنتيني × ناسيونال الأوروجوياني

بالميراس البرازيلي × ليبرتاد الباراجوياني

راسينج كلوب الأرجنتيني × الفائز من إنترناسيونال وبوكا جونيورز

جريميو البرازيلي × سانتوس البرازيلي

وستقام مباريات الذهاب في 9 و10 ديسمبر المقبل والإياب 16 و17 من الشهر ذاته.