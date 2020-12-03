الدفء يعود للمدرجات.. أرسنال يكتسح رابيد فيينا بمشاركة النني

عاد الدفء من جديد للمدرجات، فعادت متعة وحماس أرسنال، ليكتسح رابييد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي

أرسنال انتصر على رابييد فيينا برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي.

جماهير أرسنال عادت للمدرجات لأول مرة منذ استئناف نشاط كرة القدم بعد التوقف بسبب فيروس كورونا،ليتواجد 2000 مشجع في المدرجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الجماهير العائدة شاهدت عودة محمد النني أيضا، الذي شارك لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ليشارك لمدة 60 دقيقة في اللقاء.

























ألكسندر لاكازيت أطلق صاروخا لا يصد ولا يرد في الدقيقة العاشرة ليفتتح أهداف فريقه ويكتب هدفه الأول منذ شهر سبتمبر الماضي، وبعد صيام تهديفي استمر 67 يوما.

وفي الدقيقة 18 ارتقى المدافع البرازيلي بابلو ماري ليحول عرضية برأسية متقنة في الشباك، ليكتب هدفه الأول بقميص المدفعجية، في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة الطويلة التي ضربته في شهر يونيو الماضي.

ضغط وسيطرة أرسنال استمرت وسط استسلام تام من الضيوف، ليستغل الإنجليزي إدوارد نكيتياه لعبة رائعة بين لاكازيت ونيكولاس بيبي ونيلسون، قبل أن يضع نكيتياه اللمسة الأخيرة في الشباك قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

مع انطلاق الشوط الثاني، سجل رابييد فينا الهدف الأول عن طريق كويا كيتاجاوا مستغلا كرة عائدة على مرتين من الدفاع من عند خط المرمى.

ودفع الإسباني ميكيل أرتيتا بـ داني سيبايوس بدلا من محمد النني، وكذلك بـ ويليان وسميث رو بدلا من لاكازيت ونيلسون.

تغييرات أرتيتا أعادت الضغط الهجومي الكبير لـ أرسنال، ليسجل سيمث رو من اللمسة الأولى له مع وصول الدقيقة 67 بعد عرضية أرضية متقنة من مايتلاند نيلز.

وأهدر أرسنال فرصة الهدف الخامس في أكثر من مناسبة عن طريق بيبي وويليان وسيبايوس.

انتصار أرسنال هو الخامس له على التوالي في دور مجموعات الدوري الأوروبي، وكان قد ضمن وصوله للدور المقبل في وقت سابق.

5 انتصارات في أول 5 مباريات في دور المجموعات في بطولة أوروبية، هو الأمر الذي يحدث لـ أرسنال لأول مرة منذ موسم 2005-06 عندما حقق ذلك في مجموعات دوري الأبطال.

أرسنال يحلق بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة، بينما رابيد فيينا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.