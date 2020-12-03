خبر في الجول – إصابة روقا بسيطة.. وفحص جديد
الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 22:57
كتب : إبراهيم رمضان
ساد التفاؤل لدى الجهازين الفني والطبي للزمالك بعدما ظهرت النتائج الأولية للآشعة التي أجراها لاعب خط وسط الفريق محمد أشرف "روقا" بكونها إصابة بسيطة.
محمد أشرف روقا
النادي : الزمالك
وأصيب روقا في لقاء الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر الثلاثاء الماضي وسقط أرضا وحده أثناء محاولة التفافه للحاق بالكرة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الآشعة الأولى التي خضع لها روقا أثبتت مبدئيا أنه لا يوجد خطرا كبيرا على اللاعب وسيخضع لفحص طبي جديد السبت المقبل.
وستتكون الرؤية الكاملة حول حجم الإصابة ومدة علاجها عقب الفحص الطبي الثاني يوم السبت المقبل بعد عودة اللاعب من فترة الراحة التي حصل عليها.
وكان جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أعطى اللاعبين راحة ثلاثة أيام من المران قبل العودة استعدادا لبدء الموسم الجديد.
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