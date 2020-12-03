خبر في الجول – الزمالك يعد باتشيكو واللاعبين بمنحهم مستحقاتهم قبل بداية الموسم

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 21:39

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي - باتشيكو

اتفق مسؤولو الزمالك مع جايمي باتشيكو المدير الفني على منحه مستحقاته خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع لجنة الكرة بالزمالك مع المدرب البرتغالي مساء اليوم الخميس شهد اتفاقا كذلك على منح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة قبل بداية الموسم المقبل.

وسينطلق الدوري المصري في الـ11 من شهر ديسمبر الجاري.

أخبار متعلقة
لجنة الكرة في الزمالك تدعم باتشيكو.. وتناقش معه احتياجات الموسم الجديد المصري يفوز في وديتين على سبورتنج والعامرية

ويبدأ الزمالك موسمه بلقاء المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وكان أشرف قاسم المشرف العام على الكرة أعلن اليوم الخميس ترحيب فرجاني ساسي بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

هذا بالإضافة لتأكيده رغبة أحمد سيد "زيزو" في البقاء مع النادي.

الزمالك باتشيكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يعد باتشيكو واللاعبين بمنحهم مستحقاتهم قبل بداية الموسم 25 دقيقة | مصر
شفاء سواريز من فيروس كورونا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير توفيق: لا تكذبوا الكذبة وتصدقوها.. أتمنى أن يكون كل مسؤول داعم لنبذ التعصب 39 دقيقة | مصر
فائق بلقيه.. الأمير الثري في عيون زملائه 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يضم لاعب وسط الإنتاج 51 دقيقة | مصر
الزمالك: ساسي رحب بتجديد تعاقده وزيزو يرغب في البقاء.. وننتظر رد باتشيكو ساعة | الدوري المصري
بيراميدز: فتحي يخضع لعزل منزلي.. ومن غير الوارد إتمام صفقات جديدة ساعة | مصر
لجنة الكرة في الزمالك تدعم باتشيكو.. وتناقش معه احتياجات الموسم الجديد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك