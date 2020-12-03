خبر في الجول – الزمالك يعد باتشيكو واللاعبين بمنحهم مستحقاتهم قبل بداية الموسم

اتفق مسؤولو الزمالك مع جايمي باتشيكو المدير الفني على منحه مستحقاته خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اجتماع لجنة الكرة بالزمالك مع المدرب البرتغالي مساء اليوم الخميس شهد اتفاقا كذلك على منح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة قبل بداية الموسم المقبل.

وسينطلق الدوري المصري في الـ11 من شهر ديسمبر الجاري.

ويبدأ الزمالك موسمه بلقاء المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وكان أشرف قاسم المشرف العام على الكرة أعلن اليوم الخميس ترحيب فرجاني ساسي بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

هذا بالإضافة لتأكيده رغبة أحمد سيد "زيزو" في البقاء مع النادي.