أمير توفيق: لا تكذبوا الكذبة وتصدقوها.. أتمنى أن يكون كل مسؤول داعم لنبذ التعصب

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 21:24

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان بيكام - أمير توفيق - الأهلي

طلب أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي من المسؤولين والإعلاميين تحمل مسؤولياتهم وأن يكونوا داعمين لنبذ التعصب بين الجماهير.

وكتب أمير توفيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها".

وواصل "ياريت كل مسؤول أو إعلامي يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب".

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وأتم "الانتصارات بتكون في الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا، استقيموا يرحمكم الله".

وضم الأهلي خلال سوق الانتقالات كل من بدر بانون وأحمد رمضان "بيكهام" وطاهر محمد طاهر.

أمير توفيق الأهلي
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