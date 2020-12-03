الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يضم لاعب وسط الإنتاج

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 21:13

كتب : ياسر الشريف

محمد عادل - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعاقده مع محمد عادل لاعب وسط الإنتاج الحربي.

وتسلم الإسماعيلي الاستغناء الخاص بـ محمد عادل، بعد إتمام المفاوضات بنجاح مع مجلس إدارة الإنتاج.

ووقع محمد عادل صاحب الـ 25 عاما على عقد مع الدراويش لمدة 5 سنوات، ومن المنتظر أن ينتظم في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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صفقة محمد عادل هي الصفقة الخامسة للإسماعيلي في سوق الانتقالات الحالية بعد ضم فخر الدين بن يوسف ورضوان شريفي وأري بابل وأحمد مصطفى.

ولعب محمد عادل 25 مباراة الموسم الماضي في الدوري بقميص الإنتاج، وسجل مرة وصنع مرة.

في الدوري في الانتقالات الإسماعيلي
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