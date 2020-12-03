بيراميدز: فتحي يخضع لعزل منزلي.. ومن غير الوارد إتمام صفقات جديدة

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقف مصابي فيروس كورونا في الفريق.

وقال هاني سعيد: "أحمد الشناوي عاد وشارك في التدريبات بشكل طبيعي، ويتم تجهيزه بدنيا في الفترة الحالية".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "علي جبر سيجري مسحة بعد يومين ونأمل في عودته بعد ظهور النتيجة، بينما يخضع أحمد فتحي في الوقت الحالي لعزل منزلي وسيجري مسحة جديدة خلال أيام".

وأبدى هاني سعيد ارتياحه بفترة الإعداد، مشيرا إلى "الفريق يتطور من مباراة لأخرى تحت قيادة أروابارينا ومتفائل بوجوده معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "الجهاز الفني قرر الاكتفاء بالمباريات الودية الثلاثة التي خاضها أمام البنك الأهلي وسموحة وأهلي بني غازي الليبي، ولا وديات أخرى قبل انطلاق الدوري".

وأوضح "سيكتفي الفريق بالتدريب اليومي استعدادا للموسم الجديد".

وتطرق هاني سعيد للحديث عن صفقات بيراميدز، قائلا: "سعيد للغاية بالصفقات التي أبرمها النادي ودعم صفوفه بمجموعة مميزة من النجوم".

وكشف "من غير الوارد إبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد. بنسبة 95% سيبدأ بيراميدز موسمه الجديد بالقائمة التي أعلن عنها وتضم 29 لاعبا، على أن تكون التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية".

وأشار هاني سعيد إلى انتظام إيريك تراوري في التدريبات بداية من يوم الأحد المقبل، نفس حال جون أنتوي وذلك "بعد إنهاء تصاريح الدخول الخاصة بهما".

وشدد هاني سعيد على أن فريقه هدفه واضح وهو "المنافسة على الألقاب" ولذلك "يأمل بدء مشواره بكل قوة في جميع البطولات".