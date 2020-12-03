بيراميدز يفوز على أهلي بني غازي برباعية وديا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 19:44

كتب : FilGoal

بيراميدز

فاز بيراميدز على أهلي بني غازي الليبي وديا اليوم الخميس برباعية دون رد في ملعب الدفاع الجوي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل أهداف المباراة محمود وادي "هدفين" وعبد الله سعيد من ركلة جزاء وإبراهيم حسن.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني لبيراميدز خلال فترة الإعدادا بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد، وسموحة بهدفين لهدف.

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بدأ بيراميدز الشوط الأول بتشكيل مكون من المهدي سليمان في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد توفيق وعبد الله بكري وأحمد سامي ومحمد حمدي.

وفي الوسط تواجد كل من محمد فاروق وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وتمركز محمود وادي وحيدا في الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك محمود حمادة بدلا من عمر جابر.

هذا بالإضافة لمشاركة أحمد أيمن منصور ودودو الجباس وإسلام عيسى وطارق طه ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وعمر العيوني.

بيراميدز
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