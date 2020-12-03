المصري يفوز في وديتين على سبورتنج والعامرية

فاز المصري في مباراتيه الوديتين اللتين خاضهما اليوم الخميس استعدادا لبدء الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأقيمت المباراة الأولى ضد سبورتنج أحد أندية الدرجة الثانية في الملعب الفرعي لبرج العرب وفاز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف.

ودفع علي ماهر المدير الفني للفريق بتشكيل ثابت خاض اللقاء بأكمله ليقوم بتغييره كليا في اللقاء الثاني.

سجل أهداف المباراة أحمد جمعة وكريم العراقي وعمر كمال عبد الواحد.

فيما جاء هدف سبورتنج الوحيد من ركلة حرة مباشرة.

ومثل المصري في المباراة كل من أحمد مسعود في حراسة المرمى وأمامه في الدفاع كريم العراقي عومرو موسى ومعاذ أنور وأحمد شديد قناوي.

وفي الوسط الدفاعي تواجد فريد شوقي وحجاج عويس أما في الوسط الهجومي فتواجد عمر كمال عبد الواحد ومصطفى سلطان ومحمد عنتر، وأمامهم جميعا المهاجم أحمد جمعة.

أما في المباراة الثانية انتصر المصري على العامرية بستة أهداف دون رد على ذات الملعب.

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من محمد شحاتة في حراسة المرمى وأمامه في الدفاع محمد جابر ومحمود حمد وأحمد شوشة وحسن علي.

وفي الوسط تواجد عماد فتحي وإيزي إيميكا وإسلام عطية ومحمد عبد اللطيف "جريندو"، وأمامهم أوستين أموتو وكازادي كاسينجو في الهجوم.

سجل أهداف المباراة كل من أموتو (هدفين) وكاسينجو (هدفين أحدهما من ركلة جزاء) وحسن علي وأحمد رفعت.

وشهدت المباراة مشاركة إسلام صلاح وأحمد رفعت بدلا من محمود حمد وجريند.

هذا بالإضافة للرباعي الناشئ علي حمدي ولؤي فهمي وإبراهيم سعيد ومهند صادق بدلا من حسن علي وعماد فتحي ومحمد جابر وأموتو.