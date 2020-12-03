تعرف على ما حدث في اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

انتهى اجتماع وزير الرياضة أشرف صبحي مع اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن الاجتماع تطرق للحديث عن الملفات المالية الخاصة بالنادي سواء المستحقة عليه لجهات مختلفة، أو تلك التي يحق للنادي الحصول عليها.

كما شهد الاجتماع تطرف الوزير لمناقشة بعض الأمور الإدارية في النادي قبل مغادرته بعد ما يقرب من ساعة.

وأكد أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة في حديثه أن زيارة وزير الرياضة للزمالك كانت إيجابية ومن أجل مساندتهم في عملهم في الفترة المقبلة.

وأضاف "الاجتماع كان لمتابعة الأمور الخاصة بالنادي وتسهيل عمل اللجنة في إدارة شؤونه".