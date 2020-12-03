أيمن يونس لـ في الجول: أي ناد سيتفاوض مع لاعب من الزمالك سنفعل ذلك مع جميع لاعبيه

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

أيمن يونس

هدد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك أي ناد يحاول الاقتراب من لاعبي الفريق الأبيض والتفاوض معهم.

وقال أيمن يونس لـFilGoal.com اليوم الخميس: "أي ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه".

وتابع "الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأي ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة في استقرار الفريق".

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وأضاف "الزمالك ناد غني ماديا وقادر على سداد مستحقات لاعبيه القديمة والجديدة كذلك، ولا توجد أزمات".

وأتم أيمن يونس حديثه "الزمالك قادر على إبرام تعاقدات جديدة كما حدث اليوم بضم أمير عادل والقادم أفضل للنادي".

وتولى أيمن يونس منصب رئيس لجنة الكرة في الزمالك مطلع الأسبوع الجاري بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي لوجود مخالفات مالية ورحيل المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور.

أيمن يونس الزمالك
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