لاعب سان جيرمان: كلنا نريد انضمام ميسي لفريقنا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة

يتمنى لياندرو باريديس لاعب خط وسط باريس سان جيرمان انضمام ليونيل ميسي قائد برشلونة لصفوف الفريق الفرنسي.

وقال باريديس لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية: "ميسي لسان جيرمان؟ أتمنى ذلك، كلنا نريد انضمامه لكن القرار قراره هو".

وواصل "لدينا فريقا رائعا والعديد من اللاعبين الجيدين ونريد الحصول على ميزة من كل تلك الأمور".

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وأتم اللاعب الأرجنتيني حديثه "كما قلت من قبل أتمنى أن يأخذ ليو أفضل قرار بالنسبة له، لكننا سنرحب به بأيدي مفتوحة".

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي لكن إدارة النادي السابقة تمسكت به ورفضت طلبه وطالبته بإكمال تعاقده.

ميسي سان جيرمان برشلونة
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